Nantes-Rezé confirme la possible union avec le BCSP Rezé, une décision attendue le jeudi 26 avril

LF2

Comme annoncé, les deux clubs féminins de haut-niveau évoluant à Rezé, à côté de Nantes, devraient s'unir dès la saison 2021-2022 pour évoluer en Ligue 2 Féminine. Dans un communiqué de presse publié ce lundi matin, le Nantes-Rezé Basket confirme les discussions actuellement en cours avec son voisin du BCSP Rezé.

"Une décision devrait pouvoir intervenir jeudi 26 avril et fera alors l’objet d’une communication commune des deux clubs", indique le NRB, qui assure avoir comme "objectif commun est de convenir du meilleur projet pour le basket féminin de haut niveau de notre territoire" et d'agir en prenant "en compte les secteurs professionnels, amateurs et celui de la formation". "Cette réflexion se fait en étroite collaboration avec les instances du basket départemental, régional et national", ajoute enfin le NRB.