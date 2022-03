Nevena Markovic arrive à Nantes-Rezé

LF2

Crédit photo : FIBA

L'allier-forte serbe Nevena Markovic (1,93m, 28 ans) s'engage avec le Nantes-Rezé pour la fin de saison. Arrivée pour seulement 4 petits matchs et prêter main forte au club nantais dans son opération maintien arrive avec un joli CV. Passée par l'université de Perdue d'Indianapolis, elle est venue en Europe continuer sa carrière et a évolué en première division slovaque, espagnole, tchèque et hongroise. Cette saison elle évoluait du côté de Gyor en Hongrie et tournait à 4,3 points et 3,6 rebonds en championnat hongrois.

Pour cette fin de championnat Nevena Markovic va apporter son expérience ainsi que sa puissance physique chez les Deferlantes. Elle pourrait faire ses premiers pas sur les parquets français dès ce week-end face à La Tronche Meylan.