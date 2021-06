Officiel : Les deux clubs de Rezé s'unissent et deviennent le CSP Nantes Rezé Atlantique Basket

LF2

Crédit photo : NRB

Comme annoncé il y a quelques semaines, le BCSP Rezé et le Nantes Rezé Basket ne vont plus former qu'une seule entité en ce qui concerne le haut-niveau. Le club des Déferlantes, qui a terminé dernier de LFB, l'a annoncé dans un communiqué de presse. Les deux clubs et le Comité Directeur du Nantes-Rezé ont validé l'union des deux entités.

Plusieurs points sont à retenir de cette nouvelle union. D'abord, Aurélie Bonnan, coach depuis 2020 à Nantes-Rezé, ne sera pas à la tête de l'équipe. Coach du BCSP Rezé, Mamadou Cissé sera accompagné par Camille Aubert (ex-assistante d'Aurélien Bonnan) en assistante. Le club change de nom et devient le CSP Nantes Rezé Atlantique Basket mais le nom "Les Déferlantes" est maintenu. La direction de l'équipe est partagée entre les deux clubs, 6 personnes du BCSP Rezé et 6 personnes du Nantes Rezé Basket. Enfin, le Nantes Rezé Basket gardera son centre de formation.

Communiqué de presse

"Après plusieurs semaines d’échanges, de réunions et de discussions, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Nantes Rezé Basket et le BCSP Rezé ont validé le rapprochement des 2 associations pour la nouvelle saison."https://t.co/0tENl4FEds — Nantes Rezé Basket (@DeferlantesNRB) June 5, 2021

Cette fusion verra le jour en championnat à partir du début de la saison 2021-2022.