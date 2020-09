Officiel : Mathilde Combes s'engage pour la saison avec l'USO Mondeville

LF2

Crédit photo : Marc Franz

C'était dans les petits papiers depuis quelques temps désormais, Mathilde Combes (1,83m, 24 ans) rejoint officiellement l'USO Mondeville pour la saison 2020/21. La poste 3/4 reste sur une saison blanche à la suite d'une rupture des ligaments croisés du genou en février 2019 mais semble avoir convaincu le staff.

À la recherche d'une remplaçante capable de combler l'absence sur blessure d'Aminata Gueye (rupture des ligaments croisés également), Romain Lhermitte a mis Mathilde Combes à l'essai depuis le 7 septembre dernier. Désireux de voir si la Burgienne de formation avait su se remettre complètement de sa blessure, l'entraîneur de la formation de LF2 a été convaincu lors du match de préparation remporté 73 à 53 face à Chartres. Et pour cause, l'ancienne joueuse du C'Chartres Basket Féminin (7,6 points à 40,5% de réussite à 3-points et 4,4 rebonds en 27 minutes en Ligue 2 Féminine en 2018/19) a passé une grande partie de l'intersaison à s'entraîner et à se remettre en forme avec La Roche Vendée BC. Toutes les conditions étant réunies, un contrat lui a ainsi été logiquement proposé.

Les deux parties avaient déjà exprimé leur ressenti en milieu de semaine dernière, comme le rapporte Ouest-France :