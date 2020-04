Olga Maznichenko passe de Montbrison à Sceaux

LF2

Les transferts ont déjà débuté en LF2 et en NF1 pour plusieurs clubs, dont le Basket Club Montbrison Féminin et l'ASA Sceaux.

Olga Maznichenko (1,87 m 28 ans), joueuse ukrainienne évoluant au poste 4 du Basket Club Montbrison Féminine (BCMF) depuis quatre saisons, a décidé de rejoindre le club de Sceaux, pensionnaire de NF1. A noter que Olga Maznichenko a passé quatre saison dans le club du BCMF. Elle rejoindra donc l'effectif du coach Chris Singleton, consultant NBA pour BeIN Sports.

Nul doute que cette joueuse saura apporter tout son talent offensif et défensif à son nouveau club. Lors de la saison 2019/20, Olga Maznickenko tournait à 15,3 points par match avec des statistiques bien polissées : 47,9% de réussite aux tirs (dont 50% à 2-points et 45,8 à 3-points), 7,1 rebonds, 3,9 passes décisives et 3,7 fautes provoquées pour une évaluation moyenne de 17,2 en 34 minutes.