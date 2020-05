Patricia Brossmann, nouvelle recrue du COB Calais

LF2

Alors que le COB Calais a déjà bien entamé son recrutement, le club de la cöte d'Opale vient d'officialiser le recrutement de Patricia Brossmann (1,83 m, 23 ans), joueuse allemande polyvalente sur les postes 3/4 et 5.

Arrivée tout droit de l’université de San Diego Toreros Californie Université Américaine #teamcob #LF2 #cobcalais #cob2k21 #basketfemimin pic.twitter.com/jQ8S6RAVu2 — Cob Calais Officiel (@cob_calais) May 13, 2020

Arrivée tout droit de l'Université de San Diego (NCAA), où elle a passé quatre saisons, elle jouera pour la première fois sur les parquets français la saison prochaine. En 2019/20, elle tournait à 5,8 points à 29,3% de réussite aux tirs (32,1% à 2-points, 19% à 3-points), 6,8 rebonds et 1,2 passe décisive en 28 minutes de jeu.

Le COB Calais boucle donc son effectif avec cette dernière recrue et comptera donc six nouvelles joueuses au sein de son effectifs et quatre joueuses prolongées (Juliette Duflo, Imane El Garti, Fleur Devillers et Anaïs Vielotte).

L'effectif de Calais en 2020/21 :

Poste 1 : Juliette Duflo et Claire Parisi

Poste 1/2 : Imane El Garti

Poste 2 : Maud Stervinou

Poste 3 : Fleur Devillers

Poste 3/4/5 : Patricia Brossmann