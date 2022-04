Playoffs : Aulnoye et Strasbourg réalisent un gros coup

LF2

Les playoffs de Ligue 2 féminine ont démarré ce samedi 2 avril et deux surprises ont eu lieu. Classés à la cinquième et septième place, Aulnoye et Strasbourg Graffenstaden se sont respectivement imposés chez Chartres (47-52) et Mondeville (63-69) reprenant ainsi l'avantage du terrain. En cas de succès à domicile sur le match retour ce samedi 9 avril, ils créeront la surprise et se qualifieront en demi-finales.

En revanche, Toulouse (1er) et La Tronche Meylan (3e) ont fait respecter la logique face à Montbrison (8e) et Champagne Basket (6e). Eux devront gagner à l'extérieur samedi pour valider leur qualification, sinon il faudra attendre la belle.