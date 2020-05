Radoslava Bachvarova boucle l'effectif de Montbrison

LF2

Après avoir essuyé les déféctions de sa recrue australienne Marena Whittle, qui n'avait pas encore signé son contrat, et de sa recrue américaine Dekeiya Cohen officiellement annoncée par le club, le BCMF pourra compter sur la venue de l'internationale Radoslava Bachvarova (1,83 m, 33 ans) comme l'indique le journal Le Progrès.

Formée à Richmond (NCAA), la Bulgare connait plutôt bien Corinne Benintendi pour avoir joué sous ses ordres en 2011 au Hainaut Basket en LFB et en Coupe d'Europe, lors de sa venue en tant que joker médical. Elle avait poursuivi en 2012/13 au club d'Arras, toujours en LFB puis en 2015/16 au COB Calais, alors pensionnaire du plus haut niveau du basket féminin français.

Lors de son tour d'Europe, dans des clubs allemands, ou plus récemment bulgares sous les couleurs de Beroe, elle évoluait toujours au plus haut niveau du basket féminin de ces deux contrées. Lors de la saison 2019/20, Radoslava Bachvarova tournait à 12,4 points, 59,8% de réussite aux tirs (65,1% à 2-points, 45,2% à 3-points), 3,4 rebonds et 1,8 passe décisive pour une évaluation moyenne de 13,1 en 16 minutes de jeu sur 14 matchs disputés.

Dotée d'une grande expérience européenne et en équipe nationale bulgare, cette joueuse saura apporter tout son talent à l'effectif du BCMF, désormais complet.

L'effectif 2020/21 du Basket Club Montbrison Féminin :

Meneuses : Aurélie Favre et Kanelle Mahoba

Arrières : Alizée Girardet et Kimberley Adonis

Ailières : Caroline Deroo et Radoslava Bachvarova

Ailières-fortes : Maëlys Martinet, Natalia Farkasova