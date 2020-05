Salimata Koite arrive au C'Chartres Basket Féminin

LF2

Crédit photo : Hainaut Basket

En provenance du Saint-Amand Hainaut Basket, la jeune joueuse Salimata Koite (1,85 m, 18 ans) fera partie de l'effectif de Benoît Marty, coach du CCBF. Tout droit sortie du centre de formation du Hainaut Basket, elle évoluait cette saison en Nationale 2 avec le club nordiste, tout en participant aux entrainements avec l'effectif professionel. Elle jouera sur

le poste 4 de l'effectif chartrain. Déjà observée et convoitée par le CCBF il y a trois ans afin d'intégrer le groupe des U18, Salimata apportera à la fois vitesse et dimension athlétique en remplacement de Leeza Burgess qui a quitté le club, et sera une joueuse précieuse sous le cercle, notamment aux rebonds.

Le club poursuit donc sa ligne de conduite et continue sa formation de jeunes joueuses, comme il l'a déjà prouvé en renouvelant le contrat de Yohana Ewodo (1,82 m, 19 ans) et Camille Hillote (1,83 m, 18 ans), ainsi que d'autres joueuses cadres de l'équipe. Par la même occasion, le club a déjà annoncé l'arrivée de Margot Bienvenu (1,83 m, 22 ans), en provenance de Montbrison, et de Binta Dramé (1,71 m, 17 ans), prêtée par Villeneuve d'Ascq.

"Elle était intéressée par notre projet mais avait choisi de rejoindre le centre de formation de l'Union Hainaut. Elle s'entraînait régulièrement avec le groupe pro et a bien progressé depuis, même s'il lui reste beaucoup de travail à fournir pour franchir des paliers, souligne le technicien chartrain Benoît Marty. Je pense que son avenir se situe plutôt sur le poste 4 car, si elle mesure 1,85 m, elle a l'envergure d'une fille de 1,90 m, ce qui fait d'elle une très bonne rebondeuse. Elle a d'ailleurs fait quelques cartons à 18 ou 23 rebonds cette année en NF2."

L'effectif prévisionnel de Chartres en 2020/21 :