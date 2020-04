Shanavia Dowdell prolonge à Aulnoye, Florine Basque quitte le club

LF2

Crédit photo : Thibaut Paquit

C'est sans doute la joueuse la plus impactante de l'effectif de l'ASA, c'est officieusement la meilleure joueuse de LF2 cette saison et la meilleure scoreuse du championnat ; Shanavia Dowdell (1,88 m, 32 ans) reste un an de plus à Aulnoye, et entamera donc sa troisième année dans le Nord. Elle a defié toutes les statistiques du championnat avec des moyennes vraiment remarquables. Cette saison, elle tournait à 18,9 points à 53% de réussite aux tirs (60,9% à 2-points, 26,5% à 3-points), 11,9 rebonds et 3,1 passes décisives pour une évaluation moyenne de 24,9 en 32 minutes de jeu. Impériale dans la raquette, précieuse en défense comme en attaque, son record de saison s'élève à 38 d'évaluation en 37 minutes de jeu, dans un match contre un gros (Angers) où elle a compilé 28 points, 8 rebonds et 5 passes décisives.

Le club devrait aussi, selon nos informations, annoncer les prolongations de Sabrine Bouzenna (1,67 m, 26 ans), capitaine de l'équipe, Evita Herminjard (1,75 m, 22 ans) et Stepha M'Baye (1,80 m, 25 ans) et ainsi stabiliser une bonne partie de l'effectif actuel.

À côté de cela, le club se sépare de son ailière Florine Basque (1,83 m, 27 ans) présente au club depuis 2017, lorsque le club était en NF1. Elle aura donc connu la montée en LF2 cette même saison et a été sacrée championne de France NF1 lors de la saison 2016/17. Celle qui a connu la LFB avec Nantes-Rezé et le Hainaut Basket, tournait cette saison à 9,3 points, 37,5% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 2,7 passes décisives pour une évaluation moyenne de 10,4 en 26 minutes de jeu.