Tina Trebec parmi les recrues de Montbrison

LF2

Crédit photo : FIBA

Tout d'abord, le départ d'Olga Maznichenko du club forézien pour Sceaux (NF1) avait déjà été annoncé la semaine dernière sur la page Facebook de Montbrison. A son départ s'ajoute celui de Najat Ouardad (1,62 m, 29 ans) au poste 1 et de Brenda Ablemagnon (1,90 m, 24 ans) au poste 5. Ces joueuses rejoignent ensemble l'équipe d'Alençon, pensionnaire de NF1. Par ailleurs, Morgane Armant (1,90 m, 20 ans, poste 4/5) et Margaux Bienvenu (1,84 m, 22 ans, poste 3) quittent le club mais leur destination reste pour le moment inconnue.

En ce qui concerne Maaja Bratka (1,90 m 27 ans, poste 4/5), blessée au genou et dans l'attente d'une opération chirugicale (celle prévue en mars ayant été annulée suite à la situation sanitaire actuelle), le club ne peut pour le moment communiquer sur une date de retour qui dépendra par la suite de sa réeducation. Cette saison, Maaja Bratka a été l'une des joueuses clés de son équipe avec des statistiques impressionantes : 18,5 points, 53,55% de réussite aux tirs (57,1% à 2-points, 50% à 3-points), 6,8 rebonds et 1,5 passe décisive pour une évaluation moyenne de 19 en 30 minutes de jeu. Son record cette saison étant de 32 points, 8 rebonds, 3 passes désicives et une évaluation de 37 en 40 minutes de jeu, lors du match retour contre l'AS Aulnoye.

En ce qui concerne les arrivées du BCMF pour l'exercice 2020/21, le club annonce la venue de la recrue Tina Trebec (1,88 m, 30 ans) qui connait déjà bien le basket français puisqu'elle a évolué sous les couleurs du BLMA en 2018/19. L'internationale slovène quitte l'équipe bulgare de Montana avec qui elle tournait cette saison à 15,9 points (43,5% aux tirs, 59% à 2-points et 28% à 3-points), 5,9 rebonds et 1,6 passe décisive pour une évaluation moyenne de 13,8 en 28 minutes de jeu. Elle évoluera aux postes 4 et 5 de son équipe.

En provenance du Basket Club Saint-Paul Rezé, le BCMF enregistre l'arrivée de Maëlys Martinet (1,87 m, 20 ans) au poste 4. Elle tournait cette saison à 6,5 points à 41,75% de réussite aux tirs (50% à 2-points, 33,5% à 3-points), 3,3 rebonds et 1,3 passe décisive pour 6,7 d'évaluation en 25 minutes de jeu. Natalia Farkasova (1,83 m, 21 ans) arrive de la Roche Vendée, pensionnaire de LFB et avec qui elle a aussi pu découvrir l'EuroCup. Lors de son seul match de championnat face à Villeneuve d'Ascq, la jeune joueuse a marqué 4 points (100% à 2-points) pour 4 d'évaluation en 7 minutes. Elle évoluera au même poste que Maëlys Martinet, à savoir le poste 4. Sirine Mehadji (1,90 m, 19 ans) en provenance de Basket Landes viendra chercher du temps de jeu dans le Forèz où elle jouera au poste 5. Aux côtes de Céline Dumerc, elle n'a disputé qu'un seul match de LFB, face à Charnay, et a marqué 2 points pour une évaluation de 3 en 3 minutes de jeu.

Le poste 1/2 sera quant à lui occupé par Kanelle Mahoba (1,68 m, 22 ans) en provenance d'Ifs (NF1) mais qui a déjà connu la LF2 avec le TMB lors de la saison 2016/17. À son poste de meneuse, elle sera accompagnée par Aurélie Favre (1,75 m, 28 ans) qui poursuit l'aventure au BCMF.

Au poste 2, Alizée Girardet (1,72 m, 23 ans) qui se réengage avec Montbrison, sera nommée capitaine de son équipe lors de la saison prochaine. Elle sera toujours accompagnée de Kimberley Adonis (1,78 m, 20 ans) à ce même poste.

Enfin, Caroline Deroo (1,88 m, 20 ans) occupe seule pour le moment le poste 3 de son équipe, une dernière recrue devant prochainement arriver.

L'effectif 2020/21 du Basket Club Montbrison Féminin :

Meneuses : Aurélie Favre et Kanelle Mahoba

Arrières : Alizée Girardet et Kimberley Adonis

Ailières : Caroline Deroo et ?

Ailières-fortes : Maëlys Martinet, Natalia Farkasova et Tina Trebec