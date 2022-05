Toulouse a 40 minutes d'une accession en LFB

LF2

Crédit photo : TMB

La Tronche-Meylan n'aura tenu qu'un quart-temps dans le petit Palais des Sports de Toulouse lors du premier match des finales de playoffs de Ligue 2, remportée par le TMB 64 à 51. Bien aidée par ses deux intérieures, Kalys Loyd (20 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions) et Caliya Robinson (16 points, 5 rebonds), le formation toulousaine du coach Xavier Noguera n'est désormais plus qu'à un match du titre de Championne de Ligue 2 et, surtout, de l'accession à l'élite du basket féminin français, que le club avait manqué il y a trois saisons, à la faveur de Charnay.

C'est à la patinoire de Grenoble que le match retour sera délocalisé, afin d'acceuillir 4 000 spectateurs, parmi lesquels de nombreux Toulousains qui feront le déplacement avec le club, pour célébrer, qui sait, la victoire.

La Tronche-Meylan, quant à elle, n'aura rien à perdre en terre iséroise et voudra obtenir le match d'appui pour croire encore au titre tant convoité.