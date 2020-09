Tournoi de la SIG : Strasbourg gagne sur Calais, Reims l'emporte contre Aulnoye

LF2

Crédit photo : SIG

Le premier match du tournoi a eu lieu en fin d’après-midi à 17h30, voyant se défier l’équipe locale de Strabourg et le COB Calais, de quoi retrouver, pour Victoria Majekodunmi, son équipe de la saison passée. À l’issue d’un match à bâtons rompus et aux actions de jeu très décousues, les Strasbourgeoises ont pris le meilleur sur les calaisiennes, en l’emportant 60 à 56. Le premier quart-temps n’était pourtant pas en faveur des locales, très en berne quant à la réussite aux tirs, et à qui il aura fallu presque un demi quart-temps pour inscrire ses deux premiers points après plusieurs tentatives de tirs non abouties. Les trois quart-temps suivants ont été dominés par la SIG, bien que Calais ait essayé de revenir au score en fin de match.

Strasbourg Ilkirch-Graffenstaden – COB Calais : QT1 : 7-11 / QT2 : 16-11 / QT3 : 24-6 / QT4 : 13-22

Le second match de la journée, ayant eu lieu à 20h00, opposait les deux équipes premières ex-aequo lors de la saison dernière, le Champagne Basket Féminin et l’AS Aulnoye. Un duel qui aura tenu toutes ses promesses d’intensité, de quoi augurer de belles adversités pour la saison à venir. Finalement, le Champagne Basket Féminin a surpassé Aulnoye et a remporté le match 61-50.

Shanavia Bean Dowdell, joueuse américaine de l’AS Aulnoye, est sortie à la moitié du troisième quart-temps après une mauvaise réception au sol et n'a pas terminé le match.

La SIG jouera donc la finale du tournoi demain à 15h30 contre l’équipe du Champagne Basket Féminin. Le match pour la troisième place entre Calais et Aulnoye aura lieu plus tôt, à 13h00.