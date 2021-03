Touty Gandega prolonge à Angers jusqu'en 2023

En lice pour la montée en Ligue Féminine de Basket, Angers a déjà réalisé un gros coup. Le club a enregistré la prolongation de Touty Gandega (1,70 m, 29 ans) pour deux saisons. La joueuse l'a confirmé à Ouest-France, expliquant qu'elle était totalement épanouie à l'UFAF49 où elle évolue depuis 2019.

"Je me sens vraiment bien ici, a-t-elle confié au quotidien local. David (Gautier) me fait jouer, il me fait confiance, c’est un super coach et je m’épanouis vraiment. Je suis heureuse de poursuivre avec lui et je suis contente de cette stabilité. Bien sûr, retrouver la Ligue avec Angers ce serait génial et on va tout faire pour, mais honnêtement, l’essentiel aujourd’hui c’est que je m’épanouisse. Ça compte plus que le niveau et c’est le cas à Angers."