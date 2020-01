[Focus] Iliana Rupert, une prestation majuscule en LFB qui confirme son bon début de saison

Membres de la génération 2001, Kendra Chéry et Iliana Rupert étaient réunies le temps d'un match ce week-end à la Halle des Sports des Oudairies

(photo : Théo Quintard)

Lorsque nous avons interrogé Illiana Rupert sur sa prestation individuelle, elle a d'abord mis en avant le collectif avant de parler d'elle. "Je suis vraiment très contente parce que La Roche est une équipe très agressive, très athlétique donc proposer un basket comme cela, ça fait plaisir" avant de commenter sa performance. "C'est sûr que c'est un très gros match. Il est possible que ce soit mon meilleur match de l'année. On essaye d'en retenir des bonnes choses mais il faut essayer de continuer sur cette lancée car il y a l'équipe de France qui arrive."

Vous l'aurez compris, Iliana Rupert ne s’attarde pas trop sur ce qui est révolu et préfère a contrario aller de l'avant en se concentrant sur la prochaine rencontre de LFB et surtout sur le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) dans le Cher, début février. Ce TQO, elle l'attend "avec beaucoup d'impatience car il se déroule à Bourges. Si je suis prise, il faudra tout donner pour cette qualification aux Jeux Olympiques car les JO, ce n'est pas rien" s'exclame-t-elle.

Olivier Lafargue très content de la sortie d'Iliana Rupert, "elle a marché sur l'eau"

Aux premières loges de l'ascension fulgurante d'Iliana Rupert, Olivier Lafargue est un témoin privillégié pour la suivre quotidiennement tant en club qu'en équipe de France. "Je n'attends pas d'être impressionné par Iliana, rétorque-t-il. On sait qu'elle a des mains vraiment très bonnes et quand elle domine physiquement, elle peut être très bonne." Pour son entraîneur, il faut que la pépite du basketball française "se serve de ce match pour prendre confiance".

"Normalement, quand tu joues à Bourges dans le secteur intérieur, l'idée c'est que de ne pas 30 minutes afin qu'on puisse enchaîner les prestations avec un temps de jeu moindre, fait-il remarquer. Mais, comme elle marchait sur l'eau et qu'elle a eu beaucoup de temps de jeu, cela lui a permis de sortir une évaluation comme cela. Le match référence, c'est peut-être celui où elle a joué 18 minutes. Ce soir, c'est super : presque 40 d'éval' sur 30 minutes, c'est très bien.