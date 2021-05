"S'inscrire dans la durée avec de jeunes joueuses françaises", un nouveau cycle pour les Flammes Carolo

Septième de Ligue Féminine de Basket (10 victoires - 12 défaites), les Flammes Carolo n'ont pas rempli leur objectif initial en championnat. À une victoire près, synonyme de Top 5. Pour autant, Amel Boudera et ses coéquipières se sont hissées jusqu'au Final Four de l'EuroCup et jusqu'en finale de la Coupe de France. "Une saison particuulière mais historique", estime le coach de Charleville-Mézières Romuald Yernaux sur le site du club.

"Sur notre feuille de route, nous nous étions fixés la 5e place au classement et sur ce point nous avons échoué à une seule victoire. C'est assez frustrant. Nous n'avons pas réussi, avec mon staff, à faire évoluer l'équipe comme nous le voulions et à prendre autant de plaisir que lors des saisons passées. Malgré tout, nous n'avons pas été trop sanctionnés, puisque le club sera, selon toute vraisemblance, européen la saison prochaine. Je n'oublie pas qu'à une seconde près et un shoot au buzzer face à Nantes, cela aurait pu être une autre histoire."

"Une équipe avec du caractère, de l'intensité, du combat, de la défense et de l'humilité"

Au sortir d'une saison 2020-2021 frustrante où le départ de Kim Mestdagh a déséquillibré l'équipe, les dirigeants ardennais souhaitent faire peau neuve, avec notamment les arrivées d'Ewl Guennoc, de Lisa Berkani, de Léonie Fiebich, de Marie-Michèle Milapie et de Marica Gajic.

"Nous souhaitons repartir sur un nouveau cycle pour préparer le futur des Flammes sur plusieurs saisons. Nous avons fait le choix de nous inscrire dans la durée avec de jeunes joueuses françaises mais aussi étrangères, que je pressens comme être des prospects pour l'avenir. On va donc tenter le pari de l'expérience, de la jeunesse mais aussi de la qualité, avec l'arrivée d'éléments qui possèdent des notions de combat et de dureté. Des valeurs qui me sont chères et qui sont importantes dans le basket que l'on veut proposer puisque nourri de partage. Et la première chose à partager, c'est l'intensité que l'on voudra mettre. Celle aussi d'être capable de se battre en défense et ensuite de penser de façon cohérente et cohésive l'aspect offensif de notre jeu.

Nous voulons une équipe avec du caractère, de l'intensité, du combat, de la défense et de l'humilité. Des joueuses qui mouilleront le maillot et qui afficheront parfois ce brin de naïveté. Il y aura moins d'expérience mais ce sera normalement une équipe plus audacieuse, capable de s'adapter à plus de choix. Nous voulons un basket plus vivant, moins stéréotypé et à fort tempérament."