[Vidéo] 9 passes décisives dont quelques bijoux : la soirée record de Marine Johannès

Faire un baseball pass en transition sans s'arrêter de courir ? Check. C'est peut-être ce qu'a du se dire Marine Johannès (1,78 m, 25 ans) en rentrant dans sa chambre d'hôtel mardi soir après la facile victoire de l'ASVEL contre Gdynia (89-57) pour la première journée de l'EuroLeague. Toujours est-il que la Normande s'est régalée face à la poreuse défense polonaise. L'arrière a réalisé 9 passes décisives (pour 0 balle perdue), ce qui constitue son record dans la compétition. Les voici en vidéo (on regrettera le cadagre de Twitter) :

@MarineJ5 puts on a show and sets a new personal record with 9UNBELIEVABLE assists!@ASVEL_Feminin | #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/ZgtPplwpGZ