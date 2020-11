[Vidéo] Les 26 points de Sarah Michel (Bourges) contre La Roche

Créatrice avec la balle, active sans, intense et intelligente en défense, Sarah Michel est l'une des toutes meilleures joueuses de la Ligue Féminine de Basket. Mercredi soir, alors que Bourges souffrait de l'absence de quatre joueuses, la Francilienne a régalé son équipe comme les internautes avec 21 points marquées en première mi-temps et 26 au final dans la victoire berruyère contre la belle équipe de La Roche Vendée (92-75). Pour voir ou revoir ses actions réussies, c'est ci-dessous :

What else pour Sarah Michel ? 26pts, 5rbds, 3 passes et 3int la victoire du @BourgesBasket contre @larochevendee. L'ailière de @FRABasketball était en pic.twitter.com/U3ItXm8u6W