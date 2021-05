[Vidéo] Les mots de Julie Barennes lors de la victoire de Basket Landes en demi-finale

LFB

Crédit photo : Basket Landes TV

Basket Landes a partagé une vidéo inside de sa victoire contre l'ASVEL (77-73) en demi-finale du Final Four de la Ligue Féminine de Basket (LFB). Dans ce court métrage, on y (re)voit les moments fort du gros duel que se sont livrés Basket Landes et Lyon. Surtout, c'est l'occasion d'entendre les mots de la coach Julie Barennes tout le long de la rencontre, que ce soit avant le match, à la mi-temps et ensuite à la fin de la rencontre.