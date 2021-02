[Vidéo] Séréna Kessler (Tarbes), en pleine convalescence, donne de ses nouvelles

LFB

Crédit photo : TGB

Elle était l'une des attractions de la saison 2020-2021 de Tarbes. Mais sa première saison professionnelle, la jeune arrière Séréna Kessler l'a vit sur le côté des parquets. Après seulement 5 matches, la Lyonnaise s'est blessée et s'est faite opérer d'une rupture du ménisque et des ligaments croisés du genou. Le TGB est allé lui demander de ses nouvelles et les partagent en vidéo :