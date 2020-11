[Vidéos] Quand Tony Parker reprend l'entraînement avec l'ASVEL

Amis coachs, peut-être avez vous déjà fait le nombre à l'entraînement avec vos joueuses ou joueurs, pour être 10 et faire du 5 contre 5 ? Président de l'ASVEL Féminin, Tony Parker (38 ans) a rechaussé les baskets pour compléter l'effectif à l'entraînement. L'occasion pour celui qui a pris sa retraite à l'issue de la saison 2018/19 de retrouver des sensations. Et de faire son petit work-out.

