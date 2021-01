270 000 téléspectateurs devant Basket Landes - Bourges

LFB

Crédit photo : FIBA Euroleague

Alors que le basket français est de retour en clair à la télé cette saison, le public semble pour l'instant répondre présent. La Jeep Élite, régulièrement diffusée en prime time sur la chaîne L'Équipe, réalise de jolis scores. Et la Ligue féminine ? Samedi 9, l'affiche au sommet entre Basket Landes et Bourges était à suivre en direct sur le canal 21, une première cette saison. Et selon les informations partagées par le Tango, là aussi le public était au rendez-vous, avec (un pic à ?) 270 000 spectateurs devant la petite lucarne. De quoi donner envie à la chaîne de renouveler l'expérience plus souvent ?