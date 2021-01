500e match en Championnat pour Céline Dumerc, un peu plus dans la légende

LFB

Crédit photo : Euroleague FIBA

C'est une dernière danse un peu triste, sans public pour admirer ses ultimes pas. Céline Dumerc (1,69 m, 37 ans) l'a annoncé, cette 21e saison professionnelle sera sa dernière. Mais quand la légende aura quitté la piste, il restera d’innombrables images, des tirs en pagaille, un palmarès unique... et des records. La meneuse possède déjà celui du plus grand nombre de sélections en équipe de France, 262. Ce samedi, "Caps" va en établir un nouveau, devenant la première joueuse à franchir la barre des 500 matchs en LFB.

Clin d'oeil du destin, c'est face à Bourges, club où elle a brillé pendant 11 saisons et copieusement garni son palmarès (6 titres, 5 Coupes de France, 1 Eurocoupe), que la meneuse de Basket Landes va passer ce cap. Une affiche au sommet entre les Landaises, deuxièmes avec 7 victoires en autant de rencocntres, et les Tango, leaders invaincus avec 8 succès. Le tout devant les caméras de la Chaîne L'Équipe, qui retransmet le match en direct à 16h45. "Il y a donc plusieurs petits points qui font plaisir", admet la joueuse auprès de la Nouvelle république des Pyrénées.

Des chiffres qui donnent le vertige

Dans le détail, Céline Dumerc a joué 75 rencontres de Championnat avec Tarbes, la ville où elle est née et où elle a lancé son immense carrière (2000-2003) ; 321 matchs avec Bourges (2003-2009 puis 2011-2016), et enfin 103 rencontres avec Basket Landes, où elle évolue depuis 2016 (elle a aussi joué à Ekaterinbourg, en Russie, de 2009 à 2011). Championnat de France dont elle a été deux fois MVP (2008 et 2014) et dont elle est la deuxième meilleure marqueuse de l'histoire.

Derrière ce tourbillon de chiffres (et on n'a pas parlé des 6 médailles en Bleu, dont l'argent olympique 2012 !), il y a aussi et surtout une personnalité forte, qui a incarné le basket français comme personne, a régalé de ses tirs décisifs, séduisant le grand public avec les Braqueuses à Londres. Reconvertie en consultante télé, également général manager des Bleues, la meneuse a encore quelques dribbles à poser avant de changer définitivement de rôle. Et elle n'est pas du genre à se mettre sur un rythme pépère de pré-retraitée (9 points et près de 4 passes décisives de moyenne cette saison).

Focus sur la victoire, pas sur son héritage

La preuve ? Lorsque la Nouvelle république des Pyrénées l’interroge sur ce qu'elle va ressentir au moment de rentrer en jeu pour la 500e fois de sa carrière elle rétorque, focus sur le match : "rien de plus, rien de moins, le premier match de 2021, le premier de la dernière phase de ma carrière, plein de choses mais en même temps concentrée sur les choix tactiques, les choix de l’adversaire, qui je vais avoir à défendre, plein de choses comme à chaque début de match." La victoire avant de penser à son héritage.



Céline Dumerc avec Bourges, ici en 2013 (photo : Olivier Martin).