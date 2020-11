70-28 à la mi-temps : quand l'ASVEL balaye Charnay

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Après la trêve internationale, la saison de LFB a repris ses droits. L'occasion pour l'ASVEL de rattraper ses matchs non joués en début de saison, à cause des cas de COVID-19. Et de match il n'y a pas vraiment eu à Mado Bonnet ce mercredi soir. Face au voisin Charnay, l'équipe de Valéry Demory menait... 70-28 à la pause ! Oui, oui, 70-28. Avec 26 points d'Alysha Clark, déjà.

Derrière, le staff a logiquement fait tourner avec notamment 4 minutes pour la jeune Juste Jocyte, qui fête ses 15 ans ce jeudi. Le temps pour elle de marquer 4 points à 2/2 aux tirs. Au final, les Lyonnaises l'ont emporté 107 à 71.