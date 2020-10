75% des matchs de LFB reportés après deux journées : "On le vit très mal", avoue son président

Annulation de la finale de la Coupe de France féminine à la demande des joueuses, première journée entièrement reportée, deuxième journée reportée à 50%... La saison de la Ligue Féminine de Basket (LFB) démarre très difficilement, à cause de la COVID-19. Interrogé par La Dépêche, son président Philippe Legname ne cache pas son inquiétude.

"C’est quelque chose qui contrarie, mais la Covid est présent, on a un protocole mis en place avec les présidents de clubs, la Fédération et le Ministère. Donc à partir du moment où il y a des cas, on doit reporter les matchs. C’est embêtant car on ne sait pas quand est-ce que cela va s’arrêter, et si on pourra mener le championnat à son terme. On le vit très mal, mais tout le monde le vit mal : les présidents, les joueuses, les entraîneurs..."