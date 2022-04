A Basket Landes, Kristen Mann va rejoindre un neuvième club de LFB

LFB

Crédit photo : FIBA

Dimanche, Basket Landes a annoncé que Céline Dumerc (1,69 m, 39 ans) resterait une saison de plus. Caps jouera avec une autre figure de la Ligue Féminine de Basket (LFB) puisque Kristen Mann (1,88 m, 38 ans) va rejoindre le club du Sud-Ouest selon nos informations.

La poste 4-3 va ainsi connaître un neuvième club en LFB. Après Tarbes, Charleville-Mézières, Lattes-Montpellier, Toulouse, La Roche Vendée, Mondeville, Charnay et Bourges, la Californienne va donc jouer à Basket Landes. Elle termine actuellement une solide saison 2021-2022 (8,5 points, 3,2 rebonds et 2,5 passes décisives) et espère encore remporter un premier titre de championne de France.