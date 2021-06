A l'ASVEL Féminin et au BLMA, on s'active pour finaliser l'effectif 2020-2021

LFB

La saison de Ligue Féminine de Basket (LFB) est terminée depuis plus de deux semaines. D'ordinaire, les clubs de LFB ont déjà annoncé leur effectif pour la saison suivante. C'est le cas de nombreux clubs, comme les Flammes Carolo, Angers, Saint-Amand, le champion en titre Basket Landes ou encore Bourges. Cependant, l'ASVEL Féminin et Lattes-Montpellier, deux grosses cylindrées du championnat, n'en sont pas encore là. La faute à des dossiers épineux dans les deux camps.

Gruda normalement toujours à Schio en 2021-2022

A l'ASVEL, les départs de Michelle Plouffe, Marine Fauthoux (sous forme de prêt), Alysha Clark et Héléna Ciak ont été officialisés ces derniers jours sur Twitter. Monique Makani s'en va elle du côté de Rezé en LF2 et la pigiste médicale de la fin de saison, Angelica Robinson, n'est pas conservée. Question arrivées, le retour de Julie Allemand a été annoncé dès fin janvier. Celui d'Alexia Chartereau se fait attendre, tout comme celui du coach, Pierre Vincent étant supposé remplacer Valéry Demory à qui il reste une année de contrat. En revanche, le retour de Sandrine Gruda ne devrait pas avoir lieu pour le moment. Si le club italien de Schio - qui a engagé le coach grec Yórgos Dikeoulákos - a consenti a libéré Pierre Vincent, alors qu'il était encore sous contrat, cela ne devrait pas être le cas pour la star des Bleues. L'ASVEL Féminin va donc devoir trouver une poste 3 et une poste 5 pour remplacer Clark et Ciak. Elles complèteront un effectif déjà très intéressant (Julie Allemand, Ingrid Tanqueray, Marine Johannès, Sara Chevaugeaon, Juste Jocyte, Aleksandra Crvendakic, Nayo Raincock-Ekunwe et Marième Badiane), surtout pour évoluer en EuroCup, l'équipe ayant raté la qualification sportive en EuroLeague.

Le BLMA va annoncer son effectif 2021-2022 ce jeudi

Pour Lattes-Montpellier, une conférence de presse est programmée ce jeudi à 18h30 afin d'annoncer l'effectif 2021-2022 (Olivia Epoupa, Sydney Wallace, Migna Touré, Ana Dabovic, Diandra Tchatchouang, Marie-Bernadette Mbuyamba, Elodie Naigre, Ana-Maria Filip et Cheyenne Parker) mais aussi de donner les perspectives et décisions stratégiques du club pour les saisons à venir. L'effectif, construit par l'ancienne directrice sportive Edwige Lawson-Wade et l'ex-futur entraîneur Stéphane Leite, ne sera pas pas conduit par ce dernier. S'il a signé trois ans, le club ne compte plus sur lui et va devoir négocier pour s'en séparer. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu et dépendra peut-être des avancées du côté de Lyon. A noter que Romane Bernies ne prolongera finalement pas. La meneuse internationale, qui s'était préalablement engagée à Nantes-Rezé - avant que le contrat ne se retrouve caduque du fait de la relégation du NRB en LF2 -, a trouvé un nouveau point de chute.