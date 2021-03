A l'usure, l'ASVEL s'impose face à Lattes-Montpellier

LFB

Accrochées en première période, les joueuses de Valéry Demory ont pu compter sur un excellent duo Crvendakić - Johannès pour faire la différence et s'imposer face à Lattes-Montpellier (80-67) ce mercredi soir en LFB.

Un premier acte équilibré

Après une entame marquée par le manque d'adresse des deux côtés, Lattes-Montpellier a peu à peu pris la mesure de son adversaire du soir. Dans le sillage du duo Julie Allemand (11 points, 12 passes décisives, 21 d'évaluation) - Myisha Hines-Allen (16 points, 7 rebonds, 14 d'évaluation), le BLMA accélérait pour prendre les commandes à la fin du premier quart temps (12-18, 10e).

Dès l'entame du deuxième quart, les Lionnes montraient un tout autre visage et s'appuyaient sur l'omniprésence de l'ailière serbe Aleksandra Crvendakić (18 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 19 d'évaluation) pour refaire leur retard. Deux lancers francs réussis par Marine Johannès permettaient à l'ASVEL de revenir à hauteur de Lattes-Montpellier (33-33, 18e). Les Lionnes inversaient la vapeur dans ce deuxième quart temps et se reposaient sur l'efficacité du tandem Marine Fauthoux (12 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 14 d'évaluation) - Marine Johannès (14 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 24 d'évaluation) pour repasser en tête juste avant la pause (38-35, 20e).

Le duo Crvendakić - Johannès donne la victoire à l'ASVEL

Au retour des vestiaires, les Gazelles faisaient l'effort pour combler leur retard. Mais l'ASVEL s'appuyaient une nouvelle sur Aleksandra Crvendakić pour conserver l'avantage. Lattes-Montpellier restait dans le match grâce à l'efficacité d'Ana Dabovic (11 points, 3 rebonds, 6 d'évaluation) mais comptait toujours 9 longueurs de retard à dix minutes de la fin (57-48, 30e).

Les joueuses de Valéry Demory démarraient fort le dernier quart temps et creusaient l'écart au meilleur des moments. Portées par un excellent duo Crvendakić - Johannès, les Lionnes prenaient 10 points d'avance à 5 minutes de la fin (66-56, 35e). L'ASVEL maîtrisait la fin de match et Héléna Ciak (13 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 12 d'évaluation) permettait à son équipe de l'emporter. A l'usure, l'ASVEL a fini par s'imposer (80-67) et signer une nouvelle victoire en championnat.

Une victoire salutaire après l'élimination en EuroLeague. Surtout, elle permet à l'ASVEL (11 victoires, 5 défaites) et créer un écart conséquent sur le BLMA (10 victoires, 8 défaites) dans la lutte pour la troisième place.

