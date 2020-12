Alena Hanusova remplace Bridget Carleton au Landerneau Bretagne Basket

LFB

Crédit photo : FIBA

Landerneau a officialisé un joli coup avec la signature d'Alena Hanusova pour renforcer son équipe et remplacer la Canadienne Bridget Carleton. La poste 4/3 tchèque de 29 ans (1,91 m) avait notamment signé en tant que pigiste médical pour Lattes-Montpellier en début de saison avant de filer pour Elazig (première division turque), peu avant la reprise du championnat.

A Landerneau, Alena Hanusova, qui a participé à son dernier match en championnat turc le 16 décembre dernier face à Kayseri, apportera son expérience de joueuse internationale à la raquette bretonne (participation aux Jeux olympiques de Londres en 2012, aux Euros 2011 et 2013, et au championnat du Monde 2014 avec la République tchèque). En 2019-2020, elle tournait à 6,1 points et 2,9 rebonds en 16 minutes avec Prague, le club qu'elle a rejoint en 2014 après trois saisons à Brno