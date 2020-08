Alena Hanušová signe à Lattes-Montpellier pour le début de saison

LFB

Crédit photo : FIBA

Julie Allemand et Nia Coffey en pleine saison WNBA, Lattes-Montpellier a repris avec un effectif très limité en nombre. Le club a décidé de se renforcer à l'intérieur pour compenser l'absence de Nia Coffey. C'est ainsi que la Tchèque Alena Hanušová (1,90 m, 29 ans) s'est engagée et devient une Gazelle jusqu'à l'arrivée de cette dernière.



Poste 4/3 mobile et technique, elle compte déjà à son actif trois participatins au Final Four de l'EuroLeague mais aussi cinq EuroBasket féminins, une Coupe du Monde et surtout un tournoi olympique. En 2019/20, elle tournait à 6,1 points et 2,9 rebonds en 16 minutes avec Prague, le club qu'elle a rejoint en 2014 après trois saisons à Brno.