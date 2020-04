Alexia Chartereau (Bourges) : "C’était quand même une belle saison"

Couverte de trophées ces trois dernières saisons (titre en 2018 et Coupe de France en 2017, 2018 et 2019), Alexia Chartereau (1,91 m, 21 ans) ne soulèvera pas de coupe pour la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle, en 2016. Malgré un début de saison collectif pas au niveau des attentes, la poste 4 des Tangos explique dans une interview accordée au Berry Républicain que son équipe a su rebondir :

« On a fait un début qui était décevant pour nous, le public, pour tout le monde. Mais au final, ça nous a servies et fait du bien. On aurait pu utiliser ce début en disant “ce n’est pas pour cette année, on laisse tomber”. Mais ce n’est pas ce qu’on a fait. On a réussi à créer un groupe, une vraie équipe où on se bat les unes pour les autres. On a appris à travailler toutes ensemble. C’était bien et on commençait à faire vraiment de belles choses. »