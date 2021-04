Alexia Dubié met un terme à sa carrière professionnelle

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Cette saison 2020-2021 sera la dernière d'Alexia Dubié (1,72 m, 31 ans), auparavant connue sous le nom d'Alexia Plagnard. Mardi soir, l'ancienne internationale (en jeunes mais aussi à l'occasion de la présélection de l'Euro 2013) a joué l'ultime match de sa carrière professionnelle, à l'occasion de la défaite de Saint-Amand à Charleville-Mézières.

La meneuse de jeu a en effet annoncé sur son compte Instagram qu'elle prenait sa retraite professionnelle, après 13 saisons en Ligue Féminine de Basket. La native d'Aix-en-Provence a été licenciée à Puechen et Pertuis avant de passer par le Centre Fédéral entre 2005 à 2008 puis de démarrer sa carrière avec deux saisons à Lattes-Montpellier, terminant notamment MVP espoir de LFB.

Par la suite, elle s'est installée du côté de Challes-les-Eaux (2010 à 2012) puis de Lyon (de 2012 à 2014) avant de prendre la direction du Sud-Ouest. Elle s'est posée dans les Landes, évoluant à Basket Landes durant cinq aisons. C'est donc là-bas qu'elle a joué le plus longtemps (2014 à 2019) mais aussi réalisé ses meilleures saisons. Elle a ensuite retrouvé l'entraîneur Olivier Lafargue à Bourges avant de boucler la boucle dans le Nord, à Saint-Amand. A sa manière, et notamment grâce à son expérience, Alexia Dubié a contribué (2,4 points à 24,5% de réussite aux tirs accompagnés de 1,2 rebond et 1,8 passe décisive en moyenne pour une évaluation de 2,5 en 16 minutes) au maintien du club en LFB. Une belle réussite finale pour ponctuer une carrière professionnelle qui compte plus de 300 matches en première division française.