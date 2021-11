Alix Duchet : "J'ai connu beaucoup plus grave, donc je positive beaucoup plus"

Alors qu'elle était en pleine bourre avec Bourges, Alix Duchet a été stoppée fin octobre lors d'une fin de match de Bourges à Sassari, en EuroCup. La meneuse de jeu a du passer sur la table d'opération pour soigner son ménisque déchiré. De quoi l'éloigner des parquets pour la fin de l'année 2021. Mais la Ligérienne ne s'est pas écroulée pour autant. Elle qui a connu de nombreuses blessures, dont deux ruptures des ligaments croisés du genou, relative.

"Il faut essayer de positiver, se dire que la blessure aurait pu être plus grave, rappelle-t-elle dans Le Berry Républicain . Ça a aussi été un choix de ma part. J'aurais pu réparer mon ménisque, mais j'aurais eu une indisponibilité de huit mois. L'enlever (par une méniscectomie, NDLR) me permet d'avoir une indisponibilité beaucoup plus courte, mais ça reste une indisponibilité..."

A 24 ans, Alix Duchet a su se servir de ces périodes d'indisponibilité pour progresser.

"Les blessures, ça forge le caractère. Elles m'ont permis de devenir la femme et l'athlète que je suis. Je connais la blessure. J'ai connu beaucoup plus grave, donc je positive beaucoup plus. Je me dis qu'au final un ou deux mois, ce n'est rien quand on compare avec les huit mois que j'ai pu connaître. Je sais aussi qu'il peut parfois y avoir des complications, que parfois ça peut être dur. Je sais qu'il y aura des passages qui seront plus compliqués, mais j'essaye de positiver au maximum. Pour moi, la guérison arrive aussi avec le mental. Le positif amène le positif."