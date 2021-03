Alysha Clark ne jouera pas la saison WNBA 2021 à cause de sa blessure au pied

Depuis le début de l'année 2021, Alysha Clark (1,80 m, 33 ans) est gênée par une blessure au pied. Plus que gênée même puisque celle-ci l'a régulièrement empêchée de jouer. Encore à ce jour, l'ailière est à l'arrêt. Lundi soir, son club, l'ASVEL Féminin, a indiqué qu'elle était "éloignée des parquets pour une durée indéterminée, sa situation médicale étant toujours à l'étude."

Parallèlement, sa nouvelle franchise WNBA a annoncé qu'elle ne jouerait pas de la saison 2021 en raison d'une blessure au pied appelée "entorse de Lisfranc". Difficile de croire ainsi que l'Américano-israélienne pourra rejouer en LFB sur la fin de saison 2020-2021.

OFFICIAL: Alysha Clark will be out for the 2021 season due to a foot injury.



