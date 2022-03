Amel Bouderra porte les Flammes Carolo vers la deuxième place

Un match en retard, pour une très belle opération. À domicile, Charleville-Mézières a battu La Roche Vendée (79-72) grâce à sa joueuse emblématique, Amel Bouderra, à créditer de 7 points (sur ses 19) dans les deux dernières minutes (69-70, 38e minute). De fait, les Flammes Carolo reviennent à hauteur de l'ASVEL à la deuxième place du classement, avec un bilan de onze victoires en quinze rencontres, deux longueurs derrière le leader berruyer.

« C'est un match très intéressant », s'est réjoui l'entraîneur Romuald Yernaux dans L'Ardennais. « On a souffert, mais je crois qu'elles ont souffert plus que nous à la fin. On arrive à en sortir vainqueur et grandi, après les semaines qu'on a traversées. Je félicite mes joueuses, je sais que je suis exigeant sur le banc et que ce n'est pas toujours marrant pour elles, mais elles ont su répondre avec leur caractère. On a réussi à stopper l'adversaire quand il l'a fallu, même si on a fait des erreurs aussi. Néanmoins, on a les ressources pour aller chercher le match. On a été bon par moment, très bon. On crée les décalages, même si on n'exploite pas encore tout correctement, et on se bat en défense. Ce soir, j'ai pris du plaisir à coacher. »