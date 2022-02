Amy Okokwo arrive en renfort à Saint-Amand

LFB

Crédit photo : FIBA

Passée par Zamarat et TSN Leganés, Amy Okonkwo (1,88 m, 25 ans) quitte le championnat espagnol afin de renforcer l'effectif de Saint-Amand, où elle va découvrir la LFB, indique La Voix du Nord. Joueuse internationale nigériane, elle a gagné l'AfroBasket 2021 et a aussi participé aux Jeux olympiques de Tokyo.L'ancienne joueuse de TCU va aider Elin Gustvasson et Peyton William dans le secteur intérieur. Amy Okonkwo a trois semaines pour intégrer son nouveau collectif, avant d'affronter Landerneau le 19 février.