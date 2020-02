Ana Filip à Bourges jusqu'à la fin de saison

LFB

Crédit photo : FIBA

Le Tango Bourges Basket vient d'annoncer la signature de l'intérieure Ana Filip (1,94 m, 30 ans) jusqu'à la fin de la saison 2019/20. Cette dernière remplace la Canadienne Natalie Achonwa, elle même pigiste médicale d'Isabelle Yacoubou (arrêtée pour problème thyroïdien), qui partira à l'issue de son contrat, le 29 février. Le club berruyer souhaitait la conserver mais son autre employeur, le Fever d'Indiana, lui impose des obligations.

Le club a donc fait revenir une joueuse passée chez les Tangos par deux fois, entre 2007 et 2009 puis entre 2015 et 2017. Ana Filip évoluait cette saison en Pologne, chez le club référencé du CCC Polkowice avec qui elle tournait à 14 points et 8 rebonds de moyenne en EuroCup. Mais le club a refusé de la libérer pour sa campagne de qualification aux Jeux olympiques avec l'équipe de France 3x3 (du 18 au 22 mars prochain à Bangaluru, en Inde), ce qui a débouché sur son départ.

Elle a vite rebondi en signant à Bourges, actuel deuxième de Ligue Féminine de Basket et troisième du groupe A de l'EuroLeague, avec une qualification en quart de finale déjà en poche.