Angelica Robinson débarque à l'ASVEL Féminin

LFB

Crédit photo : FIBA

L'ASVEL Féminin vient de se renforcer jusqu'à la fin de la saison avec l'arrivée de l'intérieure américano-monténégrine Angelica Robinson (1,97 m, 33 ans). Il ne s'agit pas d'un remplacement poste pour poste pour pallier à l'absence d'Alysha Clark mais d'une arme supplémentaire dans le secteur intérieur lyonnais.

Formée à l'université de Georgia puis choisi en 20e position de la Draft WNBA 2010 par les Los Angeles Sparks, la native de Merietta a connu la WNBA avec le Storm de Seattle et le Mercury de Phoenix. Elle s'est également forgée une réputation intéressante en Europe en passant entre autre par le championnat espagnol (MVP du championnat avec Gérone puis Salamanque) ou russe (Orenbourg).

Il s'agira d'un retour en LFB pour la poste 5 qui a déjà évolué sous les couleurs de Tarbes lors de la saison 2012-2013. Sur cette saison 2020-2021, elle tournait à 11,3 points et 12 rebonds pour 19,1 d’évaluation de moyenne dans le championnat turc et 11 points et 9 rebonds sur deux matches d'EuroCup avec Orman Genclik, club basé à Ankara. Etant déjà à Lyon, elle devrait pouvoir jouer son premier match avec l'ASVEL ce mardi à Bourges. L'objectif est simple pour elle : aller chercher le titre de champion de France lors des playoffs qui devraient bien avoir lieu.