Angers : Monique Makani, dans le sens inverse de Touty Gandega ?

Touty Gandega partie au CSP Nantes-Rezé, l'Union féminine Angers Basket 49 (UFAB 49) cherche une remplaçante sur la ligne arrière. Et celle pourrait arriver du... CSP Nantes-Rezé. Selon Ouest-France, le staff angevin cible Monique Makani (1,78 m, 20 ans).

18,4 points de moyenne après six journées de LF2

L'ancienne pensionnaire du centre de formation de l'ASVEL Féminin est descendue en Ligue 2 afin de véritablement lancer sa carrière professionnelle, même si elle disposait déjà d'un vrai rôle dans la rotation rhodanienne (2,6 points et 1,1 rebond en 8 minutes sur 24 matches de saison régulière). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses débuts sont réussis. La Camerounaise, ancienne du Basket Charpennes Croix Luizet, tourne à 18,4 points à 48% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds, 2,8 interceptions et 3,2 balles perdues pour 16 d'évaluation en LF2. Elle a notamment marqué 31 points (contre 26 pour le reste de son équipe) lors d'une défaite à Toulouse puis 26 encore samedi lors d'un nouveau revers, après prolongation, à Calais. C'est à se demander s'il n'est pas déjà temps pour elle de revenir à l'étage supérieur.