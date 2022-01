Après deux prolongations, Tarbes s'offre un énorme bol d'air

Avec une seule petite longueur d'avance sur la lanterne rouge, Charnay, le Tarbes Gespe Bigorre avait bien besoin d'une victoire à domicile. 50 minutes plus tard contre Angers, l'équipe de Francisco Pinto respire beaucoup mieux. Il a fallu en passer par un combat étouffant, une défense intense sur Alexis Peterson (12 points à 5/15), un retour pratiquement inespéré dans le money-time, de-6 jusqu'au tir primé décisif d'Andzelika Mitrasinovic pour arracher la prolongation...

Mais l'essentiel est là pour le TGB, vainqueur 77-73 au bout du courage, avec seulement six professionnelles plus les sept minutes données par la jeune Oumou Diarisso, avec une Julie Wojta exceptionnelle (20 points à 9/15, 10 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 50 minutes). Soit une immense victoire pour le club pyrénéen qui dépasse désormais Landerneau au classement et fait le trou avec le CBBS, mais aussi une grosse désillusion pour l'UFAB, incarnée par les propos de son entraîneur David Gautier au micro du Courrier de l'Ouest.

« Il y a forcément de la frustration. Même si on doit être meilleur en attaque pendant 35 minutes, on arrive quand même à +6 dans le money-time, et puis là on fait n’importe quoi. On avait fait le plus dur au bon moment, et on laisse revenir… Nous avions le match en main, et on se saborde. »