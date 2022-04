Après s'être lancée à Charnay en LFB, Maïa Hirsch rejoint Villeneuve d'Ascq

LFB

La jeune intérieure Maïa Hisch (1,93 m, 18 ans) va rejoindre Villeneuve d'Ascq la saison prochaine. Une petite saison après s'être lancée avec Charnay en LFB, la fille du coach Olivier Hirsch va évoluer au sein d'une grosse cylindrée la saison prochaine.

Au fil de la saison et plus précisément sur les cinq derniers match, la jeune fille de 18 ans s'est affirmé en LFB comme face à Bourges où elle a compilé 19 points, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 20 d'évaluation en 24 minutes de jeu. Passée par le Pôle France en 2019-2020 avant de revenir dans son club de Roanne, la native de Saint-Quentin, relativement précoce, a joué son premier match de NF1 dès l'âge de 14 ans et se présente comme l'un des plus gros potentiel du basket français et de la génération 2003. Grande, mobile et dotée d'une bonne adresse, elle sera associée à la poste 3-4 Janelle Salaün (1,88 m, 20 ans), révélation de la saison et qui restera à Villeneuve d'Ascq la saison prochaine.

Charnay pioche dans le club de Roanne en NF1

Si Maïa Hirsch quitte le club à la fin de la saison, le club bourguignon, mal embarqué pour se maintenir en LFB, est allé piocher du côté du Roannais Basket Féminin et signe la MVP de NF1 cette saison Ahsley Berverly Kelley (1,67 m, 28 ans). La meneuse américaine tourne à 23,1 points de moyenne par match cette saison.

Dernier en championnat, Charnay présente un bilan de 2 victoires pour 19 défaites et recevra Tarbes ce samedi soir pour le compte de la dernière journée de saison régulière en LFB.