Après sa pige à Nantes-Rezé, Sasa Cado complète l'effectif des Flammes Carolo

Lors de l'annonce de la signature d'Yvonne Turner pour remplacer Kim Mestdagh, les Flammes Carolo avaient expliqué qu'une shooteuse viendrait sûrement compléter l'effectif. Celle-ci se nomme Sasa Cado (1,78 m, 31 ans), vue sur ce début de saison chez les Déferlantes de Nantes-Rezé (11,3 points à 37% de réussite à 3-points, 3,3 rebonds et 2,1 passes décisives pour 9,1 d'évaluation en 29 minutes sur 7 matches). Elle était d'ailleurs sous contrat avec le NRB jusqu'à fin décembre mais le club a accepté de la libérer pour lui permettre de bénéficier d'un contrat sur l'ensemble de la saison.

Dans l'immédiat, l'internationale serbe va compléter le groupe qui sera renforcée par Turner seulement début 2021 et qui doit faire sans l'intérieure Mame-Marie Sy Diop.

"Yvonne Turner va nous apporter certaines qualités mais ne compensera pas tout du profil qu'avait Kim, explique l'entraîneur Romuald Yernaux. Au-delà du tempérament et de la combativité qui la caractérisent, Sasa est pour sa part, une véritable shooteuse à 3-points. C'est une joueuse que l'on suivait dans la période où tout allait bien pour elle. Maintenant, elle n'avait pas de club en début de saison puis elle s'est retrouvée à faire une pige à Nantes. Je pense qu'il va falloir lui donner de la considération et de la confiance pour pleinement la relancer. Ce qui est certain, c'est que Sasa est une valeur sûre en ce qui concerne le tir extérieur."