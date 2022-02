Arrivée en novembre à Basket Landes, Sophie Cunningham s'en va

Trois mois et puis s'en va. Sophie Cunningham (1,85 m, 25 ans) a rompu son contrat avec Basket Landes. Arrivée en novembre pour remplacer numériquement l'internationale française Valériane Vukosavljevic (1,84 m, 27 ans), la joueuse WNBA s'en va déjà. Dans un communiqué, le club explique qu'une blessure au coude ne lui a permis de ne disputer que 9 rencontres (5 en championnat, 4 en EuroLeague).

"Dès aujourd'hui (ce mardi), la joueuse américaine rejoindra les Etats-Unis et ne reportera donc pas la tunique de Basket Landes". Dans un tweet, la joueuse annonce être arrivée à Chicago. Finaliste du championnat WNBA avec les Phoenix Mercury, l'ailière retourne au pays pour se préparer à disputer la prochaine saison WNBA, qui débutera au mois de Mai. Le club landais indique aussi qu'il "se réserve la possibilité d'envisager un remplacement au cours des prochaines semaines".

just landed in CHI with an est 3 hour wait in customs PLUS I have received a text saying all of my bags are still in France so I have an idea. I think customs should have lemonade stands, a wing station, a nacho bar, a dj, and better lighting so you can at least enjoy the process