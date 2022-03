Ashley Bruner revient à Landerneau jusqu’à la fin de la saison

LFB

Crédit photo : FFBB

L'américaine Ashley Bruner (1,83m, 30 ans) fait son retour à Landerneau en tant que pigiste médicale de Ife Ibekwe. Déjà passée par la LFB avec deux saison à Saint-Amand de 2017 à 2019, elle connait déjà la Bretagne et le LBB notamment puisqu'elle a évolué au sein du club lors de la saison 2019/20. À l'époque, elle n'avait pas été prolongée à l'issue de la saison 2019/20. À Landerneau, l'américaine était la meilleure marqueuse et tournait à 14,2 points, 8,2 rebonds, 3,1 passes décisives en 35 minutes de jeu pour 15,8 d'évaluation en moyenne sur 17 rencontres de LFB.

En grande difficultés offensivement, cette intérieur va apporter son scoring et son impact à l'intérieur landernéen en l'absence de Luisa Geiselsoder et Ife Ibekwe, touchée au genou. Landerneau est actuellement dizième de LFB et jouera un match crucial ce samedi face à Charnay, lanterne rouge du championnat. Un match auquel l'américaine pourrait prendre part si elle est qualifiée à temps.