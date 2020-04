Assitan Koné prolonge au Hainaut Basket, Marina Solopova quitte le club

LFB

Crédit photo : Facebook SaintAmand Hainaut Basket

Deux joueuses, deux destins différents au Hainaut Basket pour la saison 2020/21.

Tout d'abord, le club annonce la prolongation d'un an du contrat de l'internationale 3x3 médaillée d'or au Jeux européens 2019 de Minsk, Assitan Koné (1,90 m, 25 ans), "malgré la sollicitation de plusieurs écuries importantes du championnat" annonce le club. Cette intérieure était arrivée en provenance de Mondeville, relégué à l'issue de la saison 2018/19. Elle a aussi remporté, avec la séléction nationale U23, les Jeux méditerranéens en 2018. Cette saison, la Green Girl tournait à 11,2 points 41,5% de réussite aux tirs (48% aux 2-points, 35% aux 3-points), 5,4 rebonds et 1,5 passe décisive pour une évaluation moyenne de 10,5 en 30 minutes de jeu.

En ce qui concerne Marina Solopova (1,80 m, 30 ans), déjà passée au Hainaut Basket lors de la saison 2011/12 et revenue cette saison, le club a annoncé son départ. Entre ses deux passages dans le club nordiste, cette arrière avait engagé un tour d'Europe en intégrant différents clubs en Turquie, Lituanie, République tchèque et Roumanie. La saison dernière elle a été sacrée championne de Roumanie sous les couleurs du club de Sfantu Gheorghe. Cette saison, Marina Solopova tournait à 9,9 points à 38% de réussite aux tirs (38% à 2-points et à 3-points), 3,8 rebonds et 1,7 passe décisive pour 9,5 d'évaluation moyenne en 28 minutes de jeu.