ASVEL : Marième Badiane de retour avant la fin de saison ?

Cette saison, Marième Badiane (1,90 m, 26 ans) n'a pas joué avec son club de l'ASVEL Féminin. L'internationale française a mis au monde un enfant, avec l'ancien basketteur Arthur Bouedo, bloggueur sur Catch & Shoot à ses heures perdues du temps où il jouait en NCAA. La Brestoise se prépare à un retour à la compétition. Qui pourrait avoir lieu avant la fin de la saison 2020-2021, ou à la rentrée prochaine. Elle en a parlé dans Le Télégramme :

"J’ai tout mis en place pour reprendre le plus rapidement possible. J’ai travaillé avec un préparateur physique durant ma grossesse. En ce moment, je fais venir un coach afin de ne pas prendre trop de kilos et de ne pas trop perdre de masse musculaire. Mon congé maternité s’achève fin mars. Le championnat sera presque terminé. Je ne sais pas si je pourrai rejouer ou pas. Ça dépend s’il y a des playoffs ou pas..."