ASVEL : Sara Chevaugeon à l'infirmerie pour deux mois

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Le retour de Sara Chevaugeon à Lyon (où elle évolué de 2012 à 2015) sera retardé de quelques mois à la suite d'une douleur au genou. L'ailière de 27 ans ne disputera donc pas le premier match de préparation face à Charnay ce vendredi et doit passer une arthroscopie dans la semaine avant d'effectuer un lavage articulaire du genou. L'indisponibilité de la joueuse, arrivée cet été en provenance des Flammes Carolo, est pour l'instant estimée à deux mois.

Les affaires se compliquent un petit peu pour Valéry Demory et Guy Prat qui vont devoir composer sans Marième Badiane, enceinte, et Sara Chevaugeon, deux joueuses majeures du projet lyonnais, pour débuter cette pré-saison. Avant même de commencer la saison 2020-2021, on rappelle que les coéquipières de Marine Johannès doivent retrouver Bourges dans moins d'un mois à l'Accor Arena pour disputer la finale de la Coupe de France 2020.