ASVEL Féminin : Cinq joueuses positives à la COVID-19

Alors que l'ASVEL comptait un cas de COVID-19 la semaine dernière avant de jouer la finale de Coupe de France féminine, finalement annulée, L'Equipe annonce que c'est désormais cinq membres de l'effectif des championnes de France 2019 qui ont été testées positives. Celles-ci devront rester confinées au moins une semaine ce qui va empêcher l'équipe de poursuivre sa préparation de la saison 2020/21.

Des cas contacts en haut-lieu ?

Reste à savoir si les joueuses en question ont été au contact d'autres membres de l'effectif mais aussi de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, et Elisabeth Moreno, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances, lors des discussions vendredi matin ayant mené à l'annulation de la finale de Coupe de France.