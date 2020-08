ASVEL Féminin : Marième Badiane met sa carrière entre parenthèses, aucun contrat pour Alysha Clark

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

À l'aube d'une saison 2020/21 des plus incertaines sur tous les plans, l'ASVEL Féminin doit s'adapter, à l'image de tous les clubs. D'autant plus que le groupe de Valéry Demory, qui a effectué sa reprise récemment, fait état d'une absente en la personne de Marième Badiane (1,90m, 25 ans). Cette dernière a tenu à éclaircir cette situation par le biais de son club qui a ainsi annoncé son indisponibilité pour une durée indéterminée. Il n'est pas l'objet de blessure mais bel et bien d'une heureuse nouvelle pour la jeune femme, la poussant à mettre sa carrière entre parenthèses.

Info effectif | La Lionne Marième Badiane a annoncé au club devoir mettre sa carrière entre parenthèses et sera donc indisponible pour une durée indéterminée. Le club souhaite un bel épanouissement à Marième dans son projet personnel.



"Certains se sont posé des questions sur mon absence en ce début de prépa. Je vous rassure, rien de grave, au contraire. Ce n’était pas prévu tout de suite mais je suis ravie de vous annoncer que j’attends un heureux événement. Je vous dis à bientôt à Mado où je serai là pour soutenir l’équipe, mes coéquipières et mon coach à qui je souhaite un très bon début de saison. Je serai de tout cœur avec eux. À très vite sur les parquets !" - Marième Badiane

"Une situation économique délicate"

Le poste de pivot se trouve donc orphelin de la française qui apportait 9,9 points et 5 rebonds de moyenne en 16 matches de LFB lors du dernier exercice. Entre championnat, coupes et EuroLeague, l'ASVEL Féminin va avoir fort à faire et ce, très rapidement. Le club annonce alors mettre tout en oeuvre afin de pouvoir pallier l'absence de Marième Badiane mais prévient se trouver dans "une situation économique délicate".

Autre point d'interrogation qui pèse sur les Lionnes, la présence ou l'absence d'Alysha Clark. Actuellement en WNBA avec la franchise de Seattle Storm, elle reste en contact avec le club et pourtant, "aucun contrat n’a pour le moment été signé".