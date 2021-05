Audrey Secci, Marion Ortis et Amel Dahra désignées sur la finale de la LFB

LFB

Crédit photo : Nguyen Tuan

La dernière rencontre du Final Four à Bourges verra s’affronter Basket Landes à Lattes-Montpellier. Un match pour le titre durant lequel Audrey Secci, Marion Ortis et Amel Dahra vont diriger les débats. À noter qu’Audrey Secci partage, comme Lattes-Montpellier, le fait d’être alignée sur deux finales cette saison : finale de la Coupe de France et, du coup, celle du Championnat de France de LFB. La finale sera diffusée ce soir, à 18h30, sur la chaîne l'Équipe.

Sur le site de la Ligue Féminine de Basket, Chantal Julien, responsable technique Haut Niveau des Officiels (HNO), est revenue sur ce Final Four où 100% des arbitres étaient des femmes.

"Il y a 3 ans, nous sommes arrivés à désigner 100% d'arbitres féminins à l'Open. C'est super pour promouvoir le basket féminin sur une 1ère journée de LFB, sans enjeux donc sans risques. Cette année, après la proposition d'organiser un Final 4 LFB, je n'ai pas hésité une seconde à proposer ce challenge en ne désignant que des arbitres féminins sur l'évènement. Non seulement pour promouvoir nos arbitres féminins haut niveau du moment mais surtout pour attester du travail fait depuis 9 ans. Nous avons atteint aujourd'hui un top niveau avec nos arbitres. Les arbitres désignées sont toutes capables d'arbitrer à ce niveau, avec la pression que l'on connaît sur ces matchs à enjeux. Je suis fière d'elles et très satisfaite de leur évolution. C'est une 1ère dans l'histoire du basket féminin français."